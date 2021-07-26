Певец Дима Билан выпустил трек «Ради побед» в честь российских олимпийцев

Москва, 26 июля. Дима Билан принял участие в акции #WewillROCyou в поддержку российских спортсменов на летних Олимпийских играх в Токио.

Артист записал композицию под названием «Ради побед», которую посвятил спортсменам. Также Дима Билан представил поклонникам клип на песню в честь российских олимпийцев. Режиссером ролика стал Валентин Рудаков. Посмотреть полную версию можно на официальном YouTube-канале певца.

«Я знаю, как важна поддержка, единение между людьми, страной, особенно когда ты выступаешь на международной арене, и если твоя цель — это победа! И понимаю, как тяжело может быть без флага», — отметил исполнитель на своей странице в Instagram.

Сборная России выступает на летней Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом. Челлендж #WewillROCyou в поддержку российских спортсменов запустила телеведущая Тина Канделаки. Акцию поддержали многие российские знаменитости, в том числе DJ Smash — он записал новый трек.