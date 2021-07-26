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Стоматолог дал россиянам советы для безопасного протезирования зубов
Общество
Стоматолог дал россиянам советы для безопасного протезирования зубов
pixabay.com

Москва, 26 июля. Многие жители России сталкиваются с последствиями некачественного протезирования зубов. Врач-стоматолог Бекзод Ганиев рассказал, как этого избежать.

Любое хирургическое вмешательство может привести к неблагоприятным последствиям. Стоматологические операции не являются исключением. Неправильные действия специалиста при протезировании зубов могут вызвать головные боли, повышенную утомляемость и даже ухудшение слуха.

«Чаще всего эта дисфункция возникает после неграмотного ортопедического лечения», — добавил доктор.

Как сообщает «Радио 1», причина заключается в неправильном состоянии прикуса, когда пациент вставляет себе зубы. Таким образом и протезы сделаны неправильно. Стоматолог посоветовал россиянам тщательно выбирать специалиста. Желательно проконсультироваться с ортопедом и гнатологом. Кроме того, необходимо пройти обследование и подогнать протезы под прикус, заключил стоматолог.

Ранее врач рассказал россиянам, можно ли купаться в жаркую погоду в состоянии алкогольного опьянения. По словам специалиста, это может быть опасно для человека.

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