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Граффити в поддержку олимпийской сборной появилось в столице
Видео
Граффити в поддержку олимпийской сборной появилось в столице

Фасад одного из домов в Замоскворечье украсило граффити с изображением двух борющихся на татами дзюдоистов.

Огромный рисунок можно увидеть на пересечении улиц Бахрушина и Зацепского Вала. Граффити нарисовали в поддержку российской олимпийской сборной, которая выступает в этом году под нейтральным флагом и без родного гимна. Два спортсмена-дзюдоиста схлестнулись в борьбе на фоне японской горы Фудзи. У российского борца на кимоно нарисован медвежонок Мишка — символ XXII летних Олимпийских игр, проходивших в Москве, у поваленного на лопатки оппонента на форме красуется надпись ВАДА — это отсылка к Всемирному антидопинговому агентству.

В настоящий момент российская сборная находится на четвертом месте турнирной таблицы Олимпиады-2020. В копилке наших спортсменов 12 медалей: 4 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые медали.

26 июля стал богатым на победы у наших олимпийцев, буквально за час с 15:00 по 16:00 по московскому времени «золото» в копилку олимпийской сборной России принесли саблистка София Позднякова, гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин, а также тхэквондист Максим Храмцов.

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