Поклонников МакSим взбудоражила новость о ее состоянии

Москва, 26 июля. Менеджер популярной певицы Марины Максимовой, известной как МакSим, порадовала фанатов звезды. Новость об улучшении состояния артистки стала для них настоящим подарком.

Новость об изменениях в состоянии певицы сообщила ее официальный представитель Маргарита Соколова в соцсетях. Она заявила, что пока ситуация довольно сложная, но уже видна положительная динамика.

«Врачи по показаниям регулируют сон. Сейчас появилась такая возможность. Иногда Марина бывает в сознании. Ваша поддержка все так же нужна!» — написала менеджер в своем Instagram-аккаунте.

Но даже такое небольшое изменение искренне обрадовала фанатов, которые истосковались по хорошим новостям. Поклонники стали активно отправлять смайлики-сердечки и публиковать пожелания.

«Мы так ждем каждую весточку, с замиранием сердца каждый раз открываю ваш пост! Спасибо большое, что держите в курсе! Будьте, пожалуйста, здоровы»; «Всегда мысленно с Мариной. Только позитивная энергетика, только новости от официальных представителей. Верим, ждем, любим»; «Очень рада, что Маришка хоть иногда бывает в сознании, уже отличная новость. Желаю ей скорейшего выздоровления и сил. Ужасно этим взбудоражена», — эмоционально отметили подписчики звездного аккаунта.

Ранее Соколова в эксклюзивном комментарии ФАН рассказала, что МакSим находится в сознании и пытается дышать самостоятельно, однако не всегда получается. В таких случаях ее кровь искусственно обогащают кислородом.