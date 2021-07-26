Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 19:39
19:37
Шоу-бизнес
Звезда «Реальных пацанов» Федункив вышла замуж
19:36
Спорт
Валерий Карпин назвал условие вызова футболистов в сборную России
19:33
Общество
Глава Ассоциации коллекторов развеял миф о «выбивании» долгов за ЖКУ
19:31
Армия
Мотострелки и танкисты ЗВО преодолевают водные преграды на учениях под Воронежем
19:31
Общество
«Пережить, чтобы помнить»: блогеры попытались повторить подвиг солдат дорожных войск
19:30
Общество
Жители Кирова запечатлели на видео полет метеора над городом
19:29
Общество
Синоптик Шувалов назвал сроки возвращения жары в Подмосковье
19:29
Политика
«Таким он останется на века»: в РПЦ рассказали об отношении к «священному» Киеву
19:29
Спорт
Глава ОКР Поздняков тепло поздравил дочь с завоеванием золота на Играх в Токио
19:28
Общество
Россиянам дали рекомендации по выбору полуфабрикатов без вреда для организма
Все новости

Депутат Народного совета ДНР: Киев «обломает зубы» в случае силового захвата Донбасса
Армия
Депутат Народного совета ДНР: Киев «обломает зубы» в случае силового захвата Донбасса
Федеральное агентство новостей

Донецк, 26 июля. Киев «обломает зубы», если решит попробовать захватить Донбасс силой. Об этом сообщил депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко.

Политик подчеркнул, что заявления украинских депутатов о силовых методах «освобождения» Донбасса только подрывают доверие населения к властям, которые якобы пытаются урегулировать конфликт. Это в очередной раз демонстрирует истинное положение вещей и реальные намерения Киева.

«На самом деле, они мечтают именно о силовом сценарии — поломать всех несогласных через колено. Видимо они забыли, что именно такие методы привели к восстанию в Донбассе, когда людей не хотели слышать, а хотели просто поломать их», — констатировал Руденко.

В ДНР уверены, что у Киева не получится осуществить силовой сценарий, так как это «погубит саму Украину».

Ранее экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак выступил с заявлением о необходимости рассмотреть вариант силового освобождения востока страны. Для этих целей он призвал украинские власти уже сейчас начать подготовку армии, пишет RT.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Депутат Народного совета ДНР: Киев «обломает зубы» в случае силового захвата Донбасса
украина днр всу
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru