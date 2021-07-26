Депутат Народного совета ДНР: Киев «обломает зубы» в случае силового захвата Донбасса

Донецк, 26 июля. Киев «обломает зубы», если решит попробовать захватить Донбасс силой. Об этом сообщил депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко.

Политик подчеркнул, что заявления украинских депутатов о силовых методах «освобождения» Донбасса только подрывают доверие населения к властям, которые якобы пытаются урегулировать конфликт. Это в очередной раз демонстрирует истинное положение вещей и реальные намерения Киева.

«На самом деле, они мечтают именно о силовом сценарии — поломать всех несогласных через колено. Видимо они забыли, что именно такие методы привели к восстанию в Донбассе, когда людей не хотели слышать, а хотели просто поломать их», — констатировал Руденко.

В ДНР уверены, что у Киева не получится осуществить силовой сценарий, так как это «погубит саму Украину».

Ранее экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак выступил с заявлением о необходимости рассмотреть вариант силового освобождения востока страны. Для этих целей он призвал украинские власти уже сейчас начать подготовку армии, пишет RT.