Академик Зверев ответил на главные вопросы о бразильском штамме коронавируса

Москва, 26 июля. Мутации в бразильском штамме коронавируса не влияют на степень его заразности. Противокоронавирусные вакцины эффективно действуют и против него.

Бразильский штамм коронавирусной инфекции не представляет большей опасности, чем другие мутации. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал специалист в области микробиологии и вакцинопрофилактики, академик Виталий Зверев.

Эксперт напомнил, что бразильский штамм был открыт еще до британского. Изначально предполагалось, что он более заразен, однако это оказалось неверным. По словам Зверева, в данном штамме не изменена антигенная структура, поэтому иммунитет, выработанный к обычным штаммам, будет работать и при заражении бразильским вариантом вируса.

По мнению академика, бразильский штамм не требует разработки новых подходов к лечению COVID-19. Способы диагностики и эффект от вакцинации остаются такими же, как и в случае с другими мутациями.

Вакцинация — эффективный способ защиты организма от коронавирусной инфекции. Прохождение данной процедуры позволяет значительно снизить вероятность заболевания COVID-19 в тяжелой форме. Как сообщалось ранее, вакцинация положительно сказывается на ситуации с коронавирусом в Москве.