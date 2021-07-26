Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 19:39
19:37
Шоу-бизнес
Звезда «Реальных пацанов» Федункив вышла замуж
19:36
Спорт
Валерий Карпин назвал условие вызова футболистов в сборную России
19:33
Общество
Глава Ассоциации коллекторов развеял миф о «выбивании» долгов за ЖКУ
19:31
Армия
Мотострелки и танкисты ЗВО преодолевают водные преграды на учениях под Воронежем
19:31
Общество
«Пережить, чтобы помнить»: блогеры попытались повторить подвиг солдат дорожных войск
19:30
Общество
Жители Кирова запечатлели на видео полет метеора над городом
19:29
Общество
Синоптик Шувалов назвал сроки возвращения жары в Подмосковье
19:29
Политика
«Таким он останется на века»: в РПЦ рассказали об отношении к «священному» Киеву
19:29
Спорт
Глава ОКР Поздняков тепло поздравил дочь с завоеванием золота на Играх в Токио
19:28
Общество
Россиянам дали рекомендации по выбору полуфабрикатов без вреда для организма
Все новости

Академик Зверев ответил на главные вопросы о бразильском штамме коронавируса

  /   Обновлено: 26 июля 2021 18:29
Общество
Академик Зверев ответил на главные вопросы о бразильском штамме коронавируса
cdc.gov  /  U.S. Department of Health &amp; Human Services

Москва, 26 июля. Мутации в бразильском штамме коронавируса не влияют на степень его заразности. Противокоронавирусные вакцины эффективно действуют и против него.

Бразильский штамм коронавирусной инфекции не представляет большей опасности, чем другие мутации. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал специалист в области микробиологии и вакцинопрофилактики, академик Виталий Зверев.

Эксперт напомнил, что бразильский штамм был открыт еще до британского. Изначально предполагалось, что он более заразен, однако это оказалось неверным. По словам Зверева, в данном штамме не изменена антигенная структура, поэтому иммунитет, выработанный к обычным штаммам, будет работать и при заражении бразильским вариантом вируса.

По мнению академика, бразильский штамм не требует разработки новых подходов к лечению COVID-19. Способы диагностики и эффект от вакцинации остаются такими же, как и в случае с другими мутациями.

Вакцинация — эффективный способ защиты организма от коронавирусной инфекции. Прохождение данной процедуры позволяет значительно снизить вероятность заболевания COVID-19 в тяжелой форме. Как сообщалось ранее, вакцинация положительно сказывается на ситуации с коронавирусом в Москве.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Академик Зверев ответил на главные вопросы о бразильском штамме коронавируса
академик коронавирус виталий зверев бразильский штамм
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru