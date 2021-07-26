Невролог Прокопенко назвал способ избежать потери памяти после перенесенного COVID-19

Москва, 26 июля. Способ избежать потери памяти после перенесенного коронавируса раскрыл научный руководитель Центра неврологии и нейрореабилитации Семен Прокопенко.

По словам специалиста, вызванные COVID-19 нарушения можно сравнить с потерей интеллекта после инсульта. Однако практически у всех пациентов негативные последствия проходят в первые три месяца после болезни. Прокопенко объяснил, что после того, как человек переболел коронавирусом, ему рекомендуется принимать препараты нейрометаболического действия.

«Здесь они будут к месту», — объяснил врач в беседе с Общественной службой новостей.

Дерматолог Татьяна Егорова ранее назвала нетипичное проявление коронавирусной инфекции. Так, иногда болезнь может проявляться в виде кожных реакций, похожих на ожоги.