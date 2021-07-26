На Сахалине из-за аномальной жары начали погибать бездомные животные

Южно-Сахалинск, 26 июля. Бездомные животные начали погибать на Сахалине из-за установившейся аномально жаркой погоды. Об этом рассказали сотрудники приюта «Пес и кот».

Несколько подопечных приюта умерло из-за непривычно палящего солнца и высокой температуры воздуха. Представители организации посоветовали местным жителям давать воду уличным животным, поскольку их мучает жажда, а добыть самостоятельно в городских условиях не представляется возможным. Об этом пишет РИА «Сахалин-Курилы».

По словам зоозащитников, жара часто становится причиной теплового удара у собак, а также может привести к обезвоживанию и сердечному приступу. При этом вода тоже не может гарантировать хорошее самочувствие, однако повысит шансы животных выжить.

Жару до +29 градусов тем временем ожидают в Москве. Температура будет подниматься все выше в течение недели.