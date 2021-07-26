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Скабеева пошутила про применение пустой украинской ГТС после запуска «СП-2»
Политика
Скабеева пошутила про применение пустой украинской ГТС после запуска «СП-2»
instagram.com  /  @olgaskabeeva

Москва, 26 июля. Телеведущая Ольга Скабеева сразила наповал зрителей ток-шоу «60 минут» музыкальной шуткой о будущем украинской ГТС без российского газа.

Скабеева обсудила газовые перспективы Украины после запуска «Северного потока — 2» с нардепом Верховной рады Александром Глушенковым. Глушенков поделился со Скабеевой опасениями, что после истечения контракта украинская «труба» останется попросту пустовать, и тогда не получится ни транспортировать газ в Европу, ни даже подавать его в дома простых граждан.

Скабеева жестко ответила нардепу, заявив, что для того, чтобы украинская труба не была пустой, не следует политизировать ситуацию вокруг «СП-2». Также телеведущая припомнила украинцу откровенно русофобскую политику Киева и заявила, что в стране, где за использование русского языка человека могут попросту избить, о самоуважении говорить не приходится. В заключение ведущая предложила Глушенкову неожиданный способ применить ГТС, если отношения между Москвой и Киевом не улучшатся, и показала ему видео с саксофонистом, играющим в пустую трубу.

Киев продолжает делать резкие заявления по поводу грядущего запуска «Северного потока — 2». Как отметили китайские читатели форума «Гуаньча», Украина — это «бумажный тигр», старающийся казаться грозным, но ничего из себя не представляющий.

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украина россия 60 минут скабеева гтс украины Северный поток — 2
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