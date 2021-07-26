Тупиковая ситуация: как власти Алжира вновь посягают на демократические права граждан​​​​​​​

После затишья на фоне ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, представители народного движения «Хирак» вышли на улицы Алжира, чтобы отметить вторую годовщину со дня массового восстания, положившего конец 20-летнему правлению бывшего президента Абдельазиза Бутефлики.

Наряду с продолжающимися еженедельными демонстрациями и забастовками, в июне активисты бойкотировали и не признали легитимность парламентских выборов из-за катастрофически низкой явки в 23%, что, по их мнению, продемонстрировало глубину народного недоверия к режиму.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, почему спустя два года после отставки алжирского лидера жители страны встретили июньское голосование массовым бойкотом.

Люди против системы

Власти непопулярными методами пытаются разрешить экономический кризис, который обострился после падения доходов от экспорта нефти и газа, поэтому недовольство граждан неконтролируемо растет. С одной стороны, правительство пытается выслушать население, но с другой продолжает арестовывать активистов, журналистов и демонстрантов, чем усугубляет ситуацию.

Неделю назад массовые протесты охватили города Уаргла и Туггурт. Безработные, узнавшие о новых трудоустройствах в нефтяной промышленности через кумовство, перекрыли дороги, в результате чего произошли столкновения с полицией. Так, люди восстают против системы, постоянно недофинансирующей регионы с важнейшими природными запасами, от которых по-прежнему зависит вся национальная экономика.

Теперь активисты выступают за уход нынешних властей. По их мнению, правящий Фронт национального освобождения (ФНО), возглавивший Алжир с момента обретения независимости, давно перестал представлять идеалы свободы, за которые когда-то боролся, а государственные чиновники и частные предприниматели разбогатели за счет простых людей.

Если ранее молодежь поддерживала «Хирак», то недавние события указывают на дальнейшую радикализацию, поскольку рабочие, учителя, пожарные и даже врачи тоже бастуют и коллективно присоединяются к протестам.

Ключевой подход властей

Правительство в попытках сдержать активистов усилило репрессии, поэтому в последние месяцы власти все чаще используют конкретное обвинение — терроризм. Например, в преддверии июньских парламентских выборов видных адвокатов и активистов арестовали с формулировкой «заговор против государства».

Такая стратегия имеет двойное значение в алжирском контексте. Во-первых, это восходит к Гражданской войне 1991–2002 годов. Именно тогда борьба с терроризмом стала ключевым подходом, который использовало государство для оправдания репрессий и насилия.

Алжирцы опасаются и не хотят возвращения «Черного десятилетия», останавливавшего развитие общественных движений и противостояний. Не исключено, что на этом страхе власти надеются сыграть и сейчас.

Кроме того, когда правительство репрессирует активистов, но преподносит происходящее как борьбу с терроризмом, то обращается к союзникам во Франции и США, показывая, что якобы действует в рамках конкретной задачи, а не посягает на демократические права.

Федеральное агентство новостей /

Кризис легитимности режима

Люди считают, что страна столкнулась с глубоким кризисом легитимности, который правительство не в состоянии разрешить, ведь попытки привлечь внимание населения выборами или изменением Конституции не увенчались успехом.

«Хирак» придерживается мнения, что со старым режимом нужно покончить раз и навсегда, поскольку падение авторитета правящего Фронта национального освобождения и армии назревало десятилетиями.

Вплоть до конца 1980-х ФНО руководил в одиночку, потом в Конституцию все-таки внесли поправки, разрешающие многопартийную систему. В те года зависимость Алжира от полезных ископаемых спровоцировала экономический кризис во время нефтяного спада. Люди вышли на улицы, требуя экономических и политических реформ.

С 1999 года началось президентство Абдельазиза Бутефлики. В 2013-м несменяемый лидер страны перенес инсульт, а через год, сидя в инвалидном кресле, принес присягу и возглавил Алжир в четвертый раз.

Местные жители считают, что власти использовали Бутефлику в качестве марионеточного президента, поскольку он фактически исчез из общественной жизни и все чаще заменялся портретом на официальных мероприятиях.

К началу 2016 года национальный лидер не появлялся на публике более двух лет, потом он лечился во Франции, а в 2019-м пятый раз подряд выдвинул свою кандидатуру на выборах, чем спровоцировал массовые протесты. Все закончилось отставкой после 20-летнего правления.

Генерал Ахмед Гайд Салах, которого алжирцы считали лицом высшего военного командования и возможным лидером страны, внезапно скончался от сердечного приступа в декабре 2019 года в возрасте 79 лет. Последним «выходом в свет» для начальника штаба национальной армии стала инаугурация нового президента, 76-летнего Абдельмаджида Теббуна.

Поиск выхода из тупика

Страна оказалась в тупике между властями, которые не правят, и восстанием, которое не может взять верх. Несмотря на массовую поддержку алжирцев, «Хирак» до сих пор не создал достаточного давления, чтобы достичь результата. Кроме того, волнения еще не стали полноценными бойкотами, благодаря которым политическая борьба на улице могла бы перерасти в экономическую.

В последние месяцы бастовали учителя, пожарные и врачи. Представители судебной власти также поддержали народное движение, а работники государственной нефтяной компании Sonatrach вышли на улицы после того, как руководство призвало не присоединяться к протестам. Очевидно, что демонстрации организуют хорошо укоренившиеся активисты, которые не новички в политической борьбе.

Правительство же по-прежнему не в состоянии разрешить проблемы, против которых восстают люди. Доходы Алжира от нефти находятся на рекордно низком уровне, что вынуждает государство обращаться к валютным резервам, которые упали с 200 млрд долларов в 2014 году до 47 млрд в 2020 году. Сложившаяся ситуация мешает властям найти выход из тупика.

Даже после того, как Абдельазиз Бутефлика ушел в отставку, а бывших министров и военачальников арестовали, активисты не смягчились в требовании полностью ликвидировать прежний режим. Движение воспринимает изменения в стране как свидетельство эффективности предпринятых действий, но никогда как окончательные победы. Алжир придет к миру, если разрешатся политический, экономический и социальный конфликты между властями и людьми.