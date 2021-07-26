Минздрав России разрешил Biocad проводить исследования собственной вакцины от COVID-19

Москва, 26 июля. Российский Минздрав выдал разрешение компании Biocad на проведение клинических исследований собственной вакцины против коронавируса.

Разрешение, которое касается I и II фазы клинических исследований, вступает в силу 26 июля. Дата его окончания — 31 декабря 2026 года.

Как следует из данных госреестра, специалисты будут изучать вакцину на базе двух медорганизаций. Участие в клинических испытаниях примут 360 добровольцев. В самой Biocad от комментариев отказались.

Минздрав РФ ранее разрешил использовать вакцину от COVID-19 «Спутник V» для пациентов с раком. Разработчики препарата доказали его безопасность для таких людей.