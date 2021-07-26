В Госдуме предрекли крах Украины в случае освобождения Донбасса силой

Москва, 26 июля. Попытка Украины «готовить армию к применению оружия» с целью «освобождения Донбасса» закончится крахом государственности страны.

Соответствующее заявление сделала член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина. Таким образом она ответила на призыв бывшего украинского политика Юрия Грымчака.

«Есть большая вероятность, что третья попытка завоевать Донбасс закончится крахом украинской государственности, никакого «Минска-3» после этого уже не будет», — подчеркнула она РИА Новости.

Ранее представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что Украина не заинтересована в проведении переговоров контактной группы по Донбассу в очном формате. Он объяснил это тем, что Киеву проще затягивать процесс дистанционно.