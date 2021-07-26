Барецкий заявил, что его предложение похоронить МакSим бесплатно остается в силе

Выход певицы МакSим из состояния медикаментозной комы и обретение ею возможности общаться с окружающими — великое счастье, однако надо быть готовыми ко всему. Об этом в интервью ФАН заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий.

Борьба Марины Максимовой (настоящее имя артистки) за жизнь приносит первые плоды: согласно сообщению ее директора, девушка находится в ясном сознании и уже может разговаривать знаками. Представитель МакSим подчеркнул: ее состояние по-прежнему сложное, врачи то вводят ее в медикаментозный сон, то выводят из него, когда видят, что организму это необходимо. Согласно сообщению, шансы на благополучный исход есть, и они немалы.

«Когда я услышал эту новость, я жутко расстроился, — признался президент Союза профессиональных ритуальных агентов. — Я даже порвал журнал, в котором прочитал новость о скором выздоровлении МакSим! Нет, вы не подумайте, я не желаю ей зла — но у меня уже все было готово к ее похоронам!»

Барецкий напомнил, что неоднократно заявлял о своем желании устроить бесплатное погребение певицы «из уважения к ее песням». Когда же шоумен узнал из новостей, что у Максимовой отказало легкое, он немедленно начал подготовку к траурным мероприятиям: заказал памятник, зарезервировал место на кладбище и дал аванс землекопам.

фото из личного архива Стаса Барецкого /

«Дороже всего обошелся симфонический оркестр, который должен был исполнить композицию «Знаешь ли ты», и дождевая установка на случай, если настоящего дождя в день похорон не будет, — рассказал собеседник ФАН. — Ее целью должно было стать создание особого траурного настроения, потому что предавать столь прекрасного человека земле в ясный погожий денек — настоящее кощунство! А теперь я понесу материальные издержки за неисполнение договоров, которые исчисляются миллионами рублей!»

Выпустив наружу всю злость от осознания своих перспектив после расторгнутых сделок, президент Союза профессиональных ритуальных агентов признался: он верит в возможности отечественной медицины и ждет скорейшего выздоровления МакSим, чтобы сходить на ее концерт и вновь насладиться любимыми песнями.

«Но, если что-то пойдет не так — например, случайно сломается аппарат ИВЛ или еще что-то в этом роде — я обещаю, что буду рядом и помогу чем смогу. Если понадобится — вновь заключу договоры с партнерами. Мое предложение бесплатно похоронить МакSим остается в силе!» — заявил Барецкий.

Ранее в беседе с ФАН автор книги «Брат-3» рассказал, что на него было организовано покушение со стороны конкурентов по ритуальному бизнесу, после которого он едва остался жив. Писатель убежден: нападения будут продолжаться, тем более, что теперь он должен влиятельным и опасным людям колоссальные суммы, которые были взяты им в долг на организацию похорон МакSим.