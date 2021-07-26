Эксперт-подводник раскрыл особенности новой атомной подлодки «Красноярск» ВМФ РФ

На вооружение российской атомной подводной лодки «Красноярск», которую скоро спустят на воду, как и на остальные корабли этой серии, в перспективе могут быть поставлены новейшие гиперзвуковые ракеты, рассказал ФАН эксперт-подводник Андрей Николаев.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 30 июля в Северодвинске будет спущен на воду атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами четвертого поколения «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М».

Капитан третьего ранга в запасе, автор проекта «Штурм глубины» Андрей Николаев пояснил ФАН, чем отличается новая серия субмарин от остальных российских подлодок.

«Крейсер «Красноярск» — серийный корабль. Это модернизированный проект, который скорректирован с учетом современной компонентной базы. Он оснащен современными средствам связи, навигации и вооружения. Головной корабль этого проекта («Ясень-М». — Прим. ФАН) — «Казань», он был спущен на воду несколько месяцев назад. Всего в этой серии («Ясень» и «Ясень-М». — Прим. ФАН) наш флот будет иметь девять подлодок», — сообщил офицер.

По словам собеседника ФАН, в проекте 885М в конструкции атомных подводных лодок впервые применен ряд технических решений, не имеющих аналогов в отечественном подводном судостроении.

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«Ракетное вооружение «Красноярска» универсально и позволяет нести различные боеголовки. В перспективе на вооружение кораблей этой серии может быть поставлен гиперзвуковой комплекс. Помимо крылатых ракет крейсер имеет на борту современные торпеды», — уточнил подводник.

Эксперт подчеркнул, что кроме простых и банальных истин о настоящих союзниках России и необходимости кормить свою армию, чтобы не кормить чужую, любое сильное государство должно иметь возможность защитить себя, свою территорию и народ. Андрей Николаев напомнил, что Россия имеет один из самых мощных военно-морских флотов в мире.

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