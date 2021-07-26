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Украинская триатлонистка Елистратова отстранена от участия в ОИ из-за допинга
Спорт
Украинская триатлонистка Елистратова отстранена от участия в ОИ из-за допинга
Global Look Press  /  Fernanda Paradizo/ZUMAPRESS.com

Токио, 26 июля. Украинская триатлонистка Юлия Елистратова отстранена от участия в соревнованиях, в том числе в токийской Олимпиаде, в связи с положительным результатом теста на эритропоэтин.

Допинг-тест украинская триатлонистка прошла 5 июня. Она может потребовать вскрытие пробы B и обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Согласно определенным процедурам, до завершения расследования любая информация является конфиденциальной, отмечается на сайте Национального олимпийского комитета Украины.

В начале июля руководитель Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин подтвердил, что у Павла Сорина и Никиты Моргачева были положительные допинг-пробы на мельдоний.

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токио олимпиада елистратова
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