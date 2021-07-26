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«Точка на карте». Салават Юлаев, лимоны с арбуз и духовная сила Уфы
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«Точка на карте». Салават Юлаев, лимоны с арбуз и духовная сила Уфы

Новый выпуск «Точки на карте» отправит в путешествие в столицу республики Башкортостан.

Уфа — многоликий и многонациональный город-миллионник расположенный в самом сердце Евразии. Он является важнейшим промышленным, логистическим и культурным центром Поволжья и Урала, входит в пятерку самых крупных городов России. Принято полагать, что Уфа основана в 1574 году, но первые сведения о древнем городе упоминаются за много тысяч лет до появления современных улиц. Основную часть населения составляют русские, а также башкиры и татары, чуваши, азербайджанцы, белорусы и представители других национальностей.

Что нужно знать при поездке в Уфу, какие достопримечательности там посетить, вы узнаете из нового выпуска тревел-шоу «Точка на карте».

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уфа башкортостан точка на карте
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