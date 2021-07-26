«Картельная гвардия»: эксперт объяснил, куда вкладывает миллиарды президент Мексики

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил, что намерен выделить дополнительные 2,5 млрд долларов Национальной гвардии для «решения проблем общественной безопасности». Об этом глава государства сообщил на мероприятии в муниципалитете Халапа.

«Деньги выделяются с целью завершения создания данного органа к концу 2023 года, со всеми элементами, с высоким профессионализмом членов Национальной гвардии, со справедливой заработной платой и пособиями», — заявил Обрадор во время выступления.

Армия против картелей

Лопес Обрадор подчеркнул, что ставит очень высоко роль Вооруженных сил. Мексика пережила эскалацию насилия в 2019 году, с 34,7 тысячами убийств, и в 2020 году, с 34,6 тысячами. Власти надеются, что армейские подразделения изменят ситуацию.

#GuardiaNacional ????| Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dio a conocer que a la Guardia Nacional se le destinará un presupuesto extra de 50 mil millones de pesos, esto con el objetivo de que para el 2023 se termine de consolidar.https://t.co/tASO0Wh5Oo pic.twitter.com/7yCDTI8fnD — Noticias Querétaro (@noticiasdeqro) July 26, 2021

Для этого президент планирует дать военным большие полномочия в обеспечении гражданской безопасности в рамках конституционной реформы.

«Мы заявляем, что в деле обеспечения общественной безопасности необходимо полагаться на поддержку Министерства обороны, а также Военно-морского флота», — объявил Лопес Обрадор.

Объем средств, о котором говорит президент, на 40% больше 1,8 млрд долларов, выделенных Национальной гвардии из государственного бюджета на 2021 год.

В состав Национальной гвардии уже вошло 100 тысяч человек, тогда как в Федеральная полиция, которая утратила прежнюю роль при его правительстве, насчитывала 40 всего тысяч. По словам президента, около 75% населения доверяет новой службе безопасности.

La capital del estado de #Veracruz estará más segura con la llegada de la guardia nacional . Afirma el presidente de México @lopezobrador_ #Xalapa #Veracruz pic.twitter.com/LAKrLgFnl2 — Xalapa (@SOMOS_XALAPA) July 26, 2021

Никаких гражданских

Национальная гвардия была создана в 2019 году по инициативе Обрадора, причем с целью избежать дальнейшей милитаризации страны. Собранная из военных и флотских, Нацгвардия должна была стать подконтрольной гражданским органам власти и входить только в структуры Министерства безопасности и гражданской защиты.

Однако несмотря на прежние обещания, президент теперь выступил за новую реформу, которая подчинит Нацгвардию военным.

«Как мы можем гарантировать, что этот институт будет придерживаться основных принципов и идеалов, что там не будет коррупции и что он продержится на протяжении многих лет? Только путем внедрения Национальной гвардии в структуру Министерства национальной обороны», — заявил Лопес Обрадор.

Переход гвардии из-под управления Министерства безопасности и гражданской защиты под управление Минобороны должен быть осуществлен путем конституционной реформы, предложенной президентом в январе 2021 года.

Федеральное агентство новостей /

Именно Вооруженные силы и морская пехота ВМФ Мексики встали во главе борьбы с преступностью с начала президентского срока Обрадора, особенно в неспокойных из-за наркотрафика штатах. Президент также использует армию для контроля над портами и таможенными службами, а также для строительства крупных инфраструктурных проектов, например, железнодорожной магистрали «Поезд майя» и нового аэропорта Санта-Люсия в Мехико.

Милитаризация Национальной гвардии вызывает беспокойство у гражданских организаций, особенно в связи с причастностью армии к насильственным исчезновениям и внесудебным казням. Однако президент не признает серьезность критики.

Насилие в Мексике

По данным Института экономики и мира, последствия отсутствия безопасности на экономику Мексики достигли почти 2,5 млрд долларов, или 22,5% ВВП. Это больше показателей 2020 года примерно на 500 тысяч долларов.

Основные последствия (47,4%) происходят от убийств, количество которых на 7% выше среднемирового. Еще 33,2% связаны с преступлениями с применением насилия.

Fotogalería: Inaugura el Presidente de Mexico y el Gobernador de Veracruz cuartel de la Guardia Nacional en Xalapa

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Кроме того, IEP сообщает, что за последние пять лет в Мексике на 64% выросло количество случаев домашнего насилия и на 60% — сексуального насилия.

«Жертвами таких видов преступлений в основном являются женщины и девочки. В 95% случаев агрессорами в таких преступлениях являются мужчины», — отметил директор института Карлос Хуарес.

Он также напомнил, что пять самых опасных городов мира находятся в Мексике: Тихуана, Сьюдад-Хуарес, Уруапан, Ирапуато и Сьюдад-Обрегон.

Согласно исследованию Института экономики и мира (IEP), в 2020 году военные расходы Мексики достигли высшего уровня, тогда как расходы на общественную безопасность упали до самого низкого показателя за последние 12 лет.

В прошлом году затраты государства на снижение уровня насилия увеличились примерно на 30 млрд долларов. Из них почти 7 млрд долларов были выделены на военные расходы — это на 7,6% больше, чем в 2019 году. При этом расходы на гражданскую безопасность сократились на 4,5%.

«Коррупционная гвардия»

По мнению автора Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало», президента Мексики уже долгое время обвиняют в милитаризации общественной безопасности — спонсируемые из США организации, как Human Rights Watch и Amnesty International опасаются, что Национальная гвардия Мексики станет угрозой безопасности и правам простых мексиканцев.

«То, чего так боится эта братия, уже произошло — обратите внимание, как работают с картелями в том же приграничном Тамаулипасе. Когда в 2020 году военнослужащих обвинили в убийстве 13-летних подростков, работавших пушечным мясом для Северо-Восточного картеля, все что-то пробормотали о необходимости проведения внутренних расследований, но по итогу лавочку свернули. Почему? В том случае мексиканский спецназ действовал профессионально — наемники были ликвидированы быстро и не успели утащить с собой на тот свет кого-то еще», — отмечает эксперт.

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Такая практика уже широко распространилась в Латинской Америке, отмечает Фрида Кало: бразильские фавелы также зачищают спецотряды, сотрудники которых отслужили в вооруженных силах. В Колумбии с картелями также борются военнослужащие. Однако Мексика представляет собой несколько особый случай.

«Я сейчас не хочу создать иллюзию, что президент Обрадор делает все это для борьбы с наркоторговлей. Вооруженные силы и полиция Мексики за последние 20 лет изменялись чаще, чем вариации сумок Chanel, и, как мы видим, ситуации это не помогает. Зато способствует перераспределению бюджета между различными чиновниками, каждый из которых в той или иной степени связан с наркоторговлей, — считает автор Telegram-канала, посвященного картелям в Мексике. — Не исключено, что Human Rights Watch и Amnesty International еще погрозят пальчиками Мексике, но в данном случае на стороне своего «нарковассала» находятся Соединенные Штаты, главные потребители кокаина в западном полушарии».

Фрида Кало сравнила милитаризацию мексиканской армии с обратными явлениями, которые происходят по другую сторону Атлантики.

«Вот у Франции, например, такой защиты нет, и мы уже видим, как Amnesty International разрабатывает механизмы, которые лишат полицию полномочий спрашивать паспорта у мигрантов и обороняться на протестах. Не исключено, что к 2025 году в Европе появится своя собственная Мексика», — заключила она.