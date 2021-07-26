Юго-Запад Петербурга: кому — прибыль, кому — траты, кому — проблемные «человейники»



Развитие одной из самых густонаселенных и проблематичных частей Петербурга, Юго-Запада, обсудили общественники, политики и депутаты в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот». Чтобы разработать единую концепцию решения проблем жителей Юго-Запада, был создан проект «Важно мнение каждого». Программа развития, составленная на основе опроса жителей, станет своеобразной дорожной картой для депутатов петербургского ЗакСа и Госдумы РФ.

Инициаторы проекта «Важно мнение каждого» решили испытать его на Юго-Западе Петербурга неспроста. Как объяснил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Виталий Фатеичев, численность населения там перевалила уже за 1 млн, а проблемы все копятся и только увеличиваются в размерах.

«Мы решили начать с Юго-Запада по причине того, что это масштабная часть города, в которой накопилось достаточно много проблем. Сама программа рассчитана на весь город, и реализуется в качестве исполнения поручений президента. Ведь при развитии города, городской инфраструктуры необходимо учитывать мнение граждан. Поэтому запускаем проект «Важно мнение каждого». Он необходим, чтобы собрать мнения жителей и сформулировать программу развития этой части города и дальнейшую передачу ее правительству. Мы понимаем, работа городом ведется, но часто видим, что она ведется не разрозненно. Необходима разработка комплексных решений — в этом заключается наша задача», — сказал Фатеичев.

Проект «Важно мнение каждого» включает в себя проведение онлайн-опроса жителей по различным направлениям, потом результаты этого опроса будут «упакованы» в предложения, которые вместе с итоговыми данными передадут для включения в адресную инвестиционную программу города. Реализовать программу планируется в четырех направлениях: «Наш зеленый район», «Комфортная городская среда», «Обновленная транспортная карта Юго-Запада» и «Развитие молодежной экосистемы».

gov.spb.ru / Администрация Санкт‑Петербурга

Нехватка детских садов и школ стала одной из самых острых проблем для жителей этой части города. Депутаты знают об этом и без опросов, поэтому занимаются вопросом строительства социальной инфраструктуры уже сейчас. По заверению депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Тетердинко, в адресной инвестиционной программе в районе того же ЖК «Балтийская Жемчужина» запланировано строительство двух школ. Однако после общения с жителями стало понятно, что и они не спасут положение. Депутат уверен, взаимодействие с жителями при решении их проблем необходимо.

«Важен и вопрос учета мнения жителей по вопросам благоустройства, часто власть делает какой-то проект, а в процессе реализации жители говорят, что не хотят такое благоустройство. Поэтому каналы обратной связи между органами власти и жителями очень важны», — пояснил Тетердинко.

При этом депутат отметил, что глобальные проблемы городу самостоятельно без привлечения федеральных средств не решить. По его словам, чтобы ликвидировать существующий дисбаланс между новой жилой застройкой, школами и детскими садами, необходимо вложить более 600 млрд рублей, а это фактически годовой бюджет Петербурга. Если брать строительство новых станций петербургского метрополитена, то тут и вовсе фантастические суммы. Ведь его строительство в городе на Неве обходится гораздо дороже, нежели в столице, из-за глубокого залегания.

«Нам необходимо обращаться в федеральные центры, за федеральными деньгами, в том числе используя и институт бюджетных инвестиционных кредитов. Город должен обращаться за помощью федеральный бюджет», — сказал он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

И транспортная проблема, и обеспечение новых жилых районов социальной инфраструктурой — это звенья одной цепи, связанные с бесконтрольным и неестественным развитием города, уверен депутат Государственной думы ФС РФ Виталий Милонов. Он также особо подчеркнул, что городу приходится расплачиваться за большие аппетиты застройщиков, а на это никакого бюджета не хватит. Ведь именно от городских властей потом жители новых районов требуют строительства дополнительных детских садов и школ.

«Юго-Запад — один из самых быстрых и злокачественно растущих районов Петербурга. Развитие города в этой части не подлежит логическому объяснению. В городе разве нет главного архитектора? Почему у нас дается возможность застраивать Петербург до невозможности? У нас ни одних инвестиций, кредитов, вливаний из федерального центра не хватит, что обеспечить неуемные аппетиты застройщиков. У нас больше 20 млн квадратных метров жилья уже согласовано — ни одна европейская столица не застраивается так агрессивно, как Петербург. Получается, что строители извлекают прибыль, а люди остаются один на один со своими проблемами в своих человейниках. Это, кстати, и большая проблема Ленобласти. Поэтому нужно серьезно ограничить возможности строительных компаний», — заявил Милонов.

По его мнению, при покупке нового жилья петербуржцы должны получать от застройщика «карту обеспеченности», в которой должны быть указаны все объекты социальной инфраструктуры. Иначе каждый полученный рубль налогов и доходов от строительного бизнеса оборачивается городу многомиллионными обязательствами на социальные расходы.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он также прокомментировал и попытки расширить сеть петербургского метрополитена. Депутат уверен, что пора уже «отказаться от идеи копать под землей». Будущее — за современными скоростными трамвайными рельсами. В качестве такого примера он привел проект скоростного трамвая, который свяжет Санкт-Петербург и Пушкин. Этот проект, по убеждению Милонова, необходимо завершить как можно скорее, чтобы показать инвесторам — в Петербурге можно работать.

В целом он отметил, что для Петербурга повестка номер один сейчас — это повестка заработка. город должен стать лидером в гонке за инвестиционную привлекательность. Городу необходим второй аэропорт и строительство реальных производств: «трубы, компьютеры, мобильные телефоны нужно выпускать, а не дома строить в Шушарах», — заключил депутат.