Российские спортсмены берут золото на Олимпийских играх. События дня

Путин предложил создать в Петербурге новую кольцевую дорогу

Президент России Владимир Путин заявил, что вокруг Санкт-Петербурга можно было бы построить новую кольцевую автодорогу. Об этом он сказал на совещании по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла 26 июля.

«В этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье. Думаю, что для такой крупной агломерации, как и Петербург и Ленинградская область, это будет, безусловно, востребовано», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что сейчас привлекаются средства для того, чтобы продлить дорогу от Санкт-Петербурга до Москвы, а затем от столицы до Екатеринбурга через Казань, и, таким образом, действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала.