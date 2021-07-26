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Российские спортсмены берут золото на Олимпийских играх. События дня
Видео
Российские спортсмены берут золото на Олимпийских играх. События дня
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Путин предложил создать в Петербурге новую кольцевую дорогу

Президент России Владимир Путин заявил, что вокруг Санкт-Петербурга можно было бы построить новую кольцевую автодорогу. Об этом он сказал на совещании по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла 26 июля.
«В этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье. Думаю, что для такой крупной агломерации, как и Петербург и Ленинградская область, это будет, безусловно, востребовано», — сказал президент.
Путин подчеркнул, что сейчас привлекаются средства для того, чтобы продлить дорогу от Санкт-Петербурга до Москвы, а затем от столицы до Екатеринбурга через Казань, и, таким образом, действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала.

Российские спортсмены берут золото на Олимпиаде

Российские спортсмены берут золото на Олимпийских играх. События дня
ТАСС  / Шарифулин Валерий

Российская саблистка София Позднякова 26 июля выиграла золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Они принесла России вторую награду высшей пробы. В финале она встретилась с соотечественницей Софьей Великой. Встреча закончилась со счетом 15:10. Так же третью золотую медаль в коллекцию России принес тхэквондист Максим Храмцов. В сложном бою он обыграл Салеха Эльшарабати со счетом 20:9. Напомним, 25 июля первую золотую медаль России завоевала Виталина Бацарашкина. Она стала лучшей в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. 24-летняя россиянка набрала 240,3 балла и установила новый олимпийский рекорд.

Уголовное дело из-за ложных сведений о прививке

Российские спортсмены берут золото на Олимпийских играх. События дня
Невские Новости  / Кирилл Конторщиков

Следователи в Воронежской области завели уголовное дело по факту внесения в электронную базу фиктивных сведений о вакцинации против коронавируса. По предварительным данным, неустановленное должностное лицо из числа сотрудников больницы внесло в единую информационную систему ложные сведения о вакцинации. За внесение данных о якобы сделанной прививке медработник получил три тысячи рублей. В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, изъяты документы и предметы, имеющие значение для расследования.

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