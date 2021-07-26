Российские спортсмены берут золото на Олимпийских играх. События дня

Путин предложил создать в Петербурге новую кольцевую дорогу
Президент России Владимир Путин заявил, что вокруг Санкт-Петербурга можно было бы построить новую кольцевую автодорогу. Об этом он сказал на совещании по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла 26 июля.
«В этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье. Думаю, что для такой крупной агломерации, как и Петербург и Ленинградская область, это будет, безусловно, востребовано», — сказал президент.
Путин подчеркнул, что сейчас привлекаются средства для того, чтобы продлить дорогу от Санкт-Петербурга до Москвы, а затем от столицы до Екатеринбурга через Казань, и, таким образом, действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала.
Российские спортсмены берут золото на Олимпиаде
ТАСС / Шарифулин Валерий
Российская саблистка София Позднякова 26 июля выиграла золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Они принесла России вторую награду высшей пробы. В финале она встретилась с соотечественницей Софьей Великой. Встреча закончилась со счетом 15:10. Так же третью золотую медаль в коллекцию России принес тхэквондист Максим Храмцов. В сложном бою он обыграл Салеха Эльшарабати со счетом 20:9. Напомним, 25 июля первую золотую медаль России завоевала Виталина Бацарашкина. Она стала лучшей в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. 24-летняя россиянка набрала 240,3 балла и установила новый олимпийский рекорд.
Уголовное дело из-за ложных сведений о прививке
Невские Новости / Кирилл Конторщиков
Следователи в Воронежской области завели уголовное дело по факту внесения в электронную базу фиктивных сведений о вакцинации против коронавируса. По предварительным данным, неустановленное должностное лицо из числа сотрудников больницы внесло в единую информационную систему ложные сведения о вакцинации. За внесение данных о якобы сделанной прививке медработник получил три тысячи рублей. В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, изъяты документы и предметы, имеющие значение для расследования.