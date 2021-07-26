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Проект госрегулирования производства и оборота табака разработали в Минфине РФ
Экономика
Проект госрегулирования производства и оборота табака разработали в Минфине РФ
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Москва, 26 июля. Министерство финансов России выступила за корректировку процесса производства и оборота табачной продукции на территории страны.

Ведомство предлагает ввести лицензии на производство и оптовые продажи табачных изделий в России. При этом госпошлина после нововведения не будет считаться обременительной и не образует чрезмерную финансовую нагрузку на компании, которые проводят законную деятельность на рынке, передает РИА Новости.

Согласно представленным данным, в случае принятия федеральный закон начнет функционировать 1 сентября будущего года, за исключением некоторых положений проекта. В частности, станут действовать требования о документах для получения лицензий с 1 апреля следующего года.

Председатель правления корпорации Philip Morris International Андре Калантцопулос и главный исполнительный директор Яцек Олзак ранее сообщили, что табачная компания призвала запретить сигареты на территории Великобритании.

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табак лицензия производство
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