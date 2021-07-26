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«Все зависело от нас»: волейболист сборной России Клюка о победе над командой США
Спорт
«Все зависело от нас»: волейболист сборной России Клюка о победе над командой США
ТАСС  /  Шарифулин Валерий

В концовках партий Россия оказывалась сильнее. Об этом в беседе с ФАН заявил волейболист сборной России, доигровщик Егор Клюка.

В понедельник, 26 июля, мужская сборная России по волейболу проводила второй матч группового этапа Олимпийских игр, в котором встречалась с принципиальным соперником, одним из фаворитов олимпийского турнира — командой США. Наши волейболисты в тяжелом матче оказались сильнее американцев со счетом 3:1 (25:23, 27:25, 21:25, 25:23).

Один из лидеров национальной сборной России, Егор Клюка, в комментарии ФАН поделился впечатлениями от победы над звездной сборной США.

«Победить удалось за счет характера и готовности бороться. По другую сторону площадки стояла очень хорошая команда. Нам приходилось буквально каждый розыгрыш проводить с максимальной концентрацией», — сказал он.

По словам волейболиста, в концовках на «больше-меньше» нашей сборной удалось победить в том числе и благодаря опыту.

«В нашем составе хватает ребят, за плечами которых множество важных концовок. Они знают, как настраиваться на такие розыгрыши и как действовать на площадке в подобных ситуациях. Все зависело от нас самих, и мы справились», — отметил Клюка.

«Все зависело от нас»: волейболист сборной России Клюка — о победе над командой США
instagram.com  / @rusvolleyteam

Ранее главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо рассказал, как победить бразильцев на Олимпийских играх. Специалист уверен, что на Олимпиаде в Токио будут побеждать те, кто окажется сильнее именно в концовках. Капитан мужской волейбольной команды Игорь Кобзарь отметил, что американцы во встрече против россиян выглядели не так хорошо, как в стартовой матче группового этапа.

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