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Владимир Путин поздравил россиян с золотом Олимпийских игр в Токио
Спорт
Владимир Путин поздравил россиян с золотом Олимпийских игр в Токио
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 26 июля. Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов с завоеванными золотыми наградами на летних Олимпийских играх в Токио. Сообщения появились на сайте Кремля.

Текстового поздравления удостоились саблистка София Позднякова, тхэквондист Максим Храмцов и гимнасты Денис Аблязин, Артур Далалоян, Никита Нагорный и Давид Белявский.

Путин отметил, что все спортсмены прекрасно справились со своей задачей и показали высочайший уровень на соревнованиях мирового класса. Каждому из них президент пожелал силы духа, удачи и дальнейших свершений.

Храмцов взял олимпийское золото впервые в истории российского тхэквондо. В финале россиянин боролся против иорданского спортсмена и победил его со счетом 20:9.

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путин золото олимпиада
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