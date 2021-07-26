Грибок принес в США новую неизлечимую инфекцию

Атланта, 26 июля. В США обнаружили грибок, который не лечится всеми существующими видами лекарств. Об опасной находке написали специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) у себя на странице Twitter.

Candida auris is a fungus that spreads easily and can cause dangerous infections. New evidence is emerging that cases of C. auris resistant to all classes of antifungal drugs are spreading in health care settings. Read the report: https://t.co/olhWJZM4r5. #Cauris pic.twitter.com/1MgMSLsKyc — CDC (@CDCgov) July 23, 2021

По данным CDC, вспышки новой инфекции, грибка Candida auris, были отмечены с января по август в Центре по уходу за пожилыми людьми в Вашингтоне и в больнице Техаса. Почти треть инфицированных пациентов умерли в течение 30 дней. Однако поскольку у них одновременно протекало несколько болезней, нельзя с уверенностью заявить, что виноват именно грибок.

Для здорового человека вирус относительно безопасен, но в случае попадания в организм с ослабленным иммунитетом из-за онкозаболевания или коронавируса он становится смертельным. Ученые также отмечают, что Candida auris активно распространяется по медучреждениям на тележках для перевозки пациентов, стержнях для инъекций и другом медицинском оборудовании.

Candida auris — это разновидность микроскопического грибка, который впервые обнаружили в США в 2009 году. Среди особенностей его воздействия выделяют быстрое разрушение органов и тканей (порядка 1–2 недель), сопротивляемость большинству известных препаратов, высокая контагиозность и летальность.