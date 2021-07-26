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Грибок принес в США новую неизлечимую инфекцию

  /   Обновлено: 26 июля 2021 17:49
Весь мир
Грибок принес в США новую неизлечимую инфекцию
pxhere.com  / 

Атланта, 26 июля. В США обнаружили грибок, который не лечится всеми существующими видами лекарств. Об опасной находке написали специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) у себя на странице Twitter.

По данным CDC, вспышки новой инфекции, грибка Candida auris, были отмечены с января по август в Центре по уходу за пожилыми людьми в Вашингтоне и в больнице Техаса. Почти треть инфицированных пациентов умерли в течение 30 дней. Однако поскольку у них одновременно протекало несколько болезней, нельзя с уверенностью заявить, что виноват именно грибок.

Для здорового человека вирус относительно безопасен, но в случае попадания в организм с ослабленным иммунитетом из-за онкозаболевания или коронавируса он становится смертельным. Ученые также отмечают, что Candida auris активно распространяется по медучреждениям на тележках для перевозки пациентов, стержнях для инъекций и другом медицинском оборудовании.

Candida auris — это разновидность микроскопического грибка, который впервые обнаружили в США в 2009 году. Среди особенностей его воздействия выделяют быстрое разрушение органов и тканей (порядка 1–2 недель), сопротивляемость большинству известных препаратов, высокая контагиозность и летальность.

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