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«ФАН повсюду»: американские миллиардеры и российская «Наука» в космосе
Весь мир
«ФАН повсюду»: американские миллиардеры и российская «Наука» в космосе
Global Look Press  /  Roscosmos / NASA

Июль стал одним из самых насыщенных месяцев в 2021 году на орбитальные новости. В начале месяца с космодрома Восточный успешно стартовал «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb. Состоялась так называемая «гонка миллиардеров» — Ричард Брэнсон и Джефф Безос на своих кораблях Unity (Virgin Galactic) и New Shepard (Blue Origin) побывали в космосе. Кроме того, к МКС запущен российский модуль «Наука», стыковка которого запланирована на 29 июля.

В подкасте «ФАН повсюду» обсуждаем последние новости космонавтики с консультантом Telegram-канала «Крылья войны» Андреем Прокаевым.

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В выпуске:

«Гонка миллиардеров»: в чем принципиальные различия между космическими кораблями Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса?

История производства российского многофункционального лабораторного модуля «Наука» для МКС.

Планы по созданию национальной орбитальной станции после того, как МКС закончит работу в 2024 году.

Будет ли МКС затоплена?

Особенности модуля «Наука» и процесса стыковки.

Запуск очередной партии спутников связи британской компании OneWeb с космодрома Восточный.

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

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россия сша наука космос крылья войны
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