Валютные сбережения россиян достигли почти сотни миллиардов долларов

Москва, 26 июля. Жители России рекордно увеличили свои сбережения в валюте.

Согласно статистике Центробанка России, граждане страны увеличили свои запасы в валюте до 92,7 млрд долларов, что стало рекордом с начала распространения коронавирусной инфекции.

Известно, что в начале 2020 года данный показатель равнялся 96,5 млрд долларов. Тогда основная прибавка в валюте касалась текущих счетов, выросших на 8,3 млрд долларов.

По данным на декабрь прошлого года, россияне хранили в валюте порядка 92,1 млрд долларов. Специалист по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин полагает, что в доллар будет перспективно вкладываться в среднесрочной перспективе.