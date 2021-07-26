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Валютные сбережения россиян достигли почти сотни миллиардов долларов

  /   Обновлено: 26 июля 2021 17:48
Экономика
Валютные сбережения россиян достигли почти сотни миллиардов долларов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 июля. Жители России рекордно увеличили свои сбережения в валюте.

Согласно статистике Центробанка России, граждане страны увеличили свои запасы в валюте до 92,7 млрд долларов, что стало рекордом с начала распространения коронавирусной инфекции.

Известно, что в начале 2020 года данный показатель равнялся 96,5 млрд долларов. Тогда основная прибавка в валюте касалась текущих счетов, выросших на 8,3 млрд долларов.

По данным на декабрь прошлого года, россияне хранили в валюте порядка 92,1 млрд долларов. Специалист по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин полагает, что в доллар будет перспективно вкладываться в среднесрочной перспективе.

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центробанк статистика валютные сбережения
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