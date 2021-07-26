Покинувший Украину спортсмен рассказал о восхищении после переезда в Крым

Симферополь, 26 июля. Украина обещала, что Севастополь резко уменьшится и все начнут бежать из него, однако сейчас население там только увеличивается, заявил спортсмен Максим Шихалиев.

Он переехал из Украины на полуостров, а на своем Youtube-канале рассказал о просчете украинских деятелей, которые надеялись на то, что Крым придет в упадок.

«Нам обещали в прогнозах, что Севастополь резко уменьшится, все начнут бежать<…>Ну, а как сейчас уже видится, наоборот, население увеличивается», — подчеркнул он.

Кроме того, он считает, что регион начал динамично развиваться именно после воссоединения с Российской Федерацией.

«Изменения просто разительные. За семь лет можно оценить — вот, Киев сравнить и Севастополь», — добавил Шихалиев.

Сейчас в соцсетях на Украине практически всегда можно встретить рассказ какого-нибудь блогера о том, что происходит в Крыму по его версии, или видео, наспех собранное из отрывков комментариев пользователей. Однако на деле, все совсем не так, в чем можно убедиться, прибыв на один из крымских курортов.