Национальность и самоидентификация: писатель Норин об упраздненной графе в паспорте

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов предложил вернуть в паспорта россиян графу «национальность» из-за того, что некоторые народы России имеют разнообразные преференции перед другими. Например, коренные малочисленные народы (КМН) в соответствии с федеральными законами имеют квоты на охоту и рыбную ловлю, а также налоговые преимущества.

Как проверить принадлежность гражданина к той или иной этнической группе? Не приведет ли реализация данного предложения к росту дискриминации представителей той или иной национальности? Что делать, если гражданин указал сначала одну национальность, а потом передумал и решил указать другую? На эти и другие вопросы в пресс-центре медиахолдинга «Патриот» ответил писатель Евгений Норин.

Так называемая «пятая графа» о национальности ушла из паспортов граждан в 90-е годы. По мнению спикера, в ее возвращении есть некий смысл, однако речь здесь идет не только о правах и преференциях малых народов.

«Это приведет нас же к лучшему пониманию, кто мы такие, что у нас в стране происходит, из каких частей наш народ состоит. Вопрос о самоидентификации сограждан тоже существует. Людям нужно помогать ориентироваться в стране, в которой мы живем. Это не приведет к тому, что мы немедленно размежуемся», — говорит Норин.

Федеральное агентство новостей /

Представим на минутку, что в российские паспорта все-таки вернулась графа с указанием национальности. Но что туда вписать? Как определить принадлежность человека к той или иной группе?

«Достаточно такой вещи, как самоидентификация. Я не вижу здесь никаких противоречий, что в «русские» запишется кто-то иного происхождения. Здесь нет ничего страшного. Человек может менять самоидентификацию в течение жизни», — полагает гость пресс-центра.

В случае реализации подобной идеи на повестку может выступить вопрос дискриминации граждан при переезде, устройстве на работу или съеме жилья. Однако, по мнению писателя, графа в паспорте не только не станет проблемой, но и позволит обратить внимание на критичные моменты в этой области.

«Если мы увидим, что люди массово меняют самоидентификацию, то это будет определенного рода сигнал. Если мы знаем, к примеру, что люди не сдают квартиры определенной национальности, то сможем зафиксировать эту проблему. Если человек в обход закона не хочет сдавать квартиру, то он найдет способ определить, кому именно он не хочет сдавать, и он будет это проверять по фамилии. Так мы сможем лучше понимать, что у нас происходит, это касается не только граждан, но и государства», — объясняет позицию спикер.

Писатель указывает и на то, что со времен Советского Союза, когда в паспортах граждан национальность прописывалась, многое изменилось. Тогда, по его мнению, уделялось больше внимания этому вопросу, идеология требовала, с одной стороны, сохранять многообразие, а с другой — спаивать все в единую систему. Однако на территории Советов были и свои трудности.

«В СССР это все обрушилось на людей и государство неожиданно. Оказалось, что есть национальные проблемы. Это не всегда было силой СССР. Это очень хорошо, что люди относились друг к другу равно, не зависимо от национальности, по крайней мере, это постулировалось, это старались внедрять, но фактически это влияло и на отношение руководства СССР к реальной жизни. И не всегда в хорошую сторону», — отмечает писатель.

По мнению Евгения Норина, говоря о национальностях, в идеале можно было бы создать общую самоидентификацию, которая бы сплачивала всех и объединяла, но это задача очень сложная.

Санкт-Петербургский Дом национальностей /

«Не уверен, что она полностью решаема, другое дело, мы можем понимать, что мы русские, украинцы внутри России, узбеки и татары, но при этом нас сплачивает общая страна, и даже не относясь к русскому народу, человек остается гражданином России, он может даже испытывать патриотические чувства к нашей общей стране», — говорит писатель.

В заключение он отметил, что искусственно пытаться стереть границы между народностями — это не решаемая задача. Люди в любом случае стараются хранить свое прошлое, понимать, кто они и откуда.