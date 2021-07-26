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В Крыму нашли ресурсы для восстановления разваленной при Украине водной инфраструктуры
Политика
В Крыму нашли ресурсы для восстановления разваленной при Украине водной инфраструктуры
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Симферополь, 26 июля. Руководитель научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский оценил водные резервы Крыма.

Эксперт сделал неожиданное для Украины заявление, прокомментировав водный потенциал полуострова. Специалист поделился информацией о запасах подземных вод. Он рассказал об объемах скрытых резервов в беседе с «Радио Спутник в Крыму».

«Использовалось — в разные времена по-разному — около 400 тысяч в сутки. То есть, недоиспользованной воды у нас около 600 тысяч кубометров в сутки», — подчеркнул специалист.

Эксперт нашел ресурсы для восстановления разваленной при Киеве водной инфраструктуры. По его словам, для этого нужно вернуться к системе наблюдательных скважин, утраченных при Украине. С их помощью осуществлялся мониторинг подземных вод, пояснил Копачевский.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал присоединить Крым к стране за год, передает «Национальная служба новостей». В ответ российский сенатор Алексей Пушков предложил не воспринимать всерьез слова экс-главы государства. Член Совета Федерации назвал пустой болтовней заявления Петра Порошенко о Крыме.

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украина крым вода
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