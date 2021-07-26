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Бывший возлюбленный актрисы Самбурской лишился машины из-за грабителей

  /   Обновлено: 26 июля 2021 18:04
Происшествия
Бывший возлюбленный актрисы Самбурской лишился машины из-за грабителей
pixabay.com  /  @Toby_Parsons

Москва, 26 июля. Неизвестный отобрал у экс-бойфренда Настасьи Самбурской Никиты Веселкина автомобиль и телефон. Сам потерпевший указал, что знаком с грабителем.

Инцидент случился на Мытной улице в Москве. По предварительным данным, злоумышленники после преступления могли скрыться на BMW и Infiniti.

Источник ФАН в правоохранительных органах подтвердил, что ЧП произошло в российской столице. Около 15:00 мужчины угрожали гражданину предметом, похожим на пистолет, завладели его автомобилем и уехали. В ходе оперативно-розыскных мероприятий машина была задержана на территории северо-западного округа столицы. Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Отец Веселкина — бывший депутат из Нижегородской области. Юноша стал известен из-за скандала в 2015 году, когда ему было 16 лет. По данным из СМИ, молодой человек ехал с актрисой, которая была в нетрезвом состоянии. Самбурская подала на него в суд с требованием компенсации, но не выиграла процесс.

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полиция самбурская Веселкин
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