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В Сети острой шуткой ответили Саакашвили на решение газового вопроса Украины
Политика
В Сети острой шуткой ответили Саакашвили на решение газового вопроса Украины
Федеральное агентство новостей  /  Петро Панч

Киев, 26 июля. Интернет-пользователи высмеяли экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили за идею использования «зеленого водорода» на Украине.

Саакашвили предложил Украине отказаться от российского газа и начать обеспечивать себя топливом без чьей-либо помощи. Политик призвал сделать упор на добыче «зеленого водорода». По мнению экс-президента, разработку необходимо вести в южной части Украины, пишет издание «Народные новости».

Пользователи соцсетей с иронией восприняли идею Саакашвили. Многие юзеры сравнили планы политика по «зеленому водороду» с фантастикой.

«Этот человек чудик!» — написал один из пользователей.

«Вполне возможно, что он переберет весь радужный спектр в угоду нынешних тенденций Европы и доберется до оранжевого сала», — отметил другой.

«Вот, новый поворот — зеленый водород. Что он нам несет: пропасть или брод», — отшутились комментаторы.

Украинцы назвали идею Саакашвили нелепой и усомнились в ее реализации. Некоторые пользователи сети добавили, что политик потерял пост президента и дает советы.

Экс-глава Грузии ранее призвал решить газовый вопрос Украины путем компенсации собственными ресурсами, сообщает НСН. Саакашвили дал такой комментарий на фоне предстоящего запуска «Северного потока — 2». Госдеп США пообещал защищать интересы Украины в вопросе энергетики. Представитель ведомства Джордж Кент заявил, что Вашингтон будет пресекать «давление» Кремля.

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украина саакашвили водород
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