Назван популярный в России продукт, который защищает от развития диабета

Москва, 26 июля. Диабету подвержено большое количество людей. Ученые определили продукт, способный защитить организм от этого недуга.

Специалисты провели исследование с участием 275 человек в возрасте от 16 до 25 лет, проживающих в Мумбаи в Индии. При этом у каждого из добровольцев зафиксировали наличие метаболических маркеров, сигнализирующих о предиабете, передает «Правда.Ру».

Исследователи проанализировали влияние пищи на метаболическое здоровье человека. Так, участников поделили на две группы: одной половине ежедневно давали 56 граммов сырого миндаля, а другой — закуску из цельнозерновой муки и нутовой, а также соли и индийских специй. В результате выяснилось, что у людей, питавшихся миндалем, произошло снижение уровня гликозилированного гемоглобина и общего холестерина.

Диетолог Маргарита Королева ранее назвала продукты, способствующие возникновению диабета. В перечень попали фрукты, кондитерские и хлебобулочные изделия, а также рафинированный сахар.