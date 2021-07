Спортсмены чудом избежали столкновения с катером на старте триатлона в рамках ОИ

Токио, 26 июля. Соревнования по триатлону едва не обернулись трагедией среди участников на Олимпиаде-2020. Спортсменам пришлось повторно стартовать из-за инцидента с моторным катером.

Начало соревнований по триатлону было сорвано из-за катера, оснащенного камерой для съемки спортсменов. Во время старта судно оказалось слишком близко к участникам Олимпиады и едва не задело их винтами, пытаясь развернуться, чтобы уплыть. Спортсмены чудом избежали столкновения, но были вынуждены стартовать заново. Об этом сообщил журналист Джо Помплиани.

An absolutely WILD start to the men's triathlon.



A TV boat with twin outboard motors was sitting in the way as the starting gun was fired, then tried to reverse out as the athletes dove into the water.



It caused a race restart, but luckily no one was injured. pic.twitter.com/TKkPbaWNSK