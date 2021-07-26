Кремль рассчитывает, что ничто не будет угрожать безопасности жителей Туниса

Москва, 26 июля. Российская Федерация рассчитывает, что угроз безопасности граждан Туниса не возникнет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, российская сторона следит за новостями, поступающими из Туниса.

«Конечно, мы рассчитываем на то, что ничто не будет угрожать стабильности и безопасности граждан в этой стране», — подчеркнул Песков.

Ранее лидер Туниса Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хичем Мечичи после протестов в государстве. Люди стали устраивать митинги, требуя отставки правительства.

Кроме того, сообщалось, что национальная армия Туниса блокировала доступ к зданию правительства в столичном районе Касба на фоне массовых беспорядков. СМИ уточнили, что здание перекрыто по периметру.