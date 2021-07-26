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Сотрудник полиции прокомментировал нападение группы подростков на отряд ППС
Происшествия
Сотрудник полиции прокомментировал нападение группы подростков на отряд ППС
pixabay.com  /  PD

Саратов, 26 июля. Правоохранительные органы задержали группу молодых людей, подозреваемых в нападении на полицейских. Задержано пять человек, возраст которых составляет от 17 до 19 лет. 

Группа полицейских патрулировала проспект Кирова, когда обнаружила конфликт двух групп молодежи. Сотрудники ППС попытались успокоить оппонентов, но в результате стали целью атаки. В итоге четверо полицейских было госпитализированы после получения множественных ударов руками и ногами, одного из них также ударили ножом.  

«На самом деле, это чрезвычайная ситуация. Подобные происшествия давно стали редкостью, подобный разгул наблюдался разве в 90-х годах. Нападение на группу сотрудников полиции, да еще и с применением оружия — такого с рук спускать нельзя. Будем надеяться, что все виновные будут наказаны строжайшим образом», — заявил корреспонденту ФАН сотрудник полиции, пожелавший остаться анонимным.  

Плеснувший кипятком в сотрудника ФСИН саратовский заключенный получил новый срок. Подозреваемого признали виновным сразу в двух эпизодах. 

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