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Шойгу провел телефонные переговоры с новым и. о. главы минобороны Армении

  /   Обновлено: 26 июля 2021 17:28
Армия
Шойгу провел телефонные переговоры с новым и. о. главы минобороны Армении
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 26 июля. Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с новым и. о. министра обороны Армении Аршаком Карапетяном.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы обеспечения региональной безопасности, а также ряд других тем, представляющих взаимный интерес для России и Армении.

Ранее сообщалось, что первый замглавы генштаба ВС страны Аршак Карапетян заменит на посту главы минобороны Армении Вагаршака Арутюняна, который ушел в отставку 20 июля.

Отмечается, что в апреле текущего года и. о. премьер-министра страны Никол Пашинян предлагал кандидатуру Карапетяна на должность первого заместителя главы генштаба, однако армянский лидер Армен Саркисян отклонил это предложение.

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Армения минобороны шойгу переговоры
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