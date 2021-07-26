Шойгу провел телефонные переговоры с новым и. о. главы минобороны Армении

Москва, 26 июля. Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с новым и. о. министра обороны Армении Аршаком Карапетяном.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы обеспечения региональной безопасности, а также ряд других тем, представляющих взаимный интерес для России и Армении.

Ранее сообщалось, что первый замглавы генштаба ВС страны Аршак Карапетян заменит на посту главы минобороны Армении Вагаршака Арутюняна, который ушел в отставку 20 июля.

Отмечается, что в апреле текущего года и. о. премьер-министра страны Никол Пашинян предлагал кандидатуру Карапетяна на должность первого заместителя главы генштаба, однако армянский лидер Армен Саркисян отклонил это предложение.