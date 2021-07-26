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Елизавета II может наказать принца Гарри и Меган Маркл без лишения титулов
Шоу-бизнес
Елизавета II может наказать принца Гарри и Меган Маркл без лишения титулов
wikipedia.org  /  Photograph taken by Julian Calder for Governor-General of New Zealand / CC BY-SA 4.0

Лондон, 26 июля. Елизавета II не лишила статуса принца Гарри и Меган Маркл, несмотря на их решение отказаться от обязанностей. Однако королева иначе может повлиять на герцогов Сассекских.

Принц Гарри и Меган Маркл активно выстраивают собственный бренд после отказа от обязанностей старших членов королевской семьи. Недавно герцоги Сассекские заключили крупные договоры с платформами Spotify и Netflix, а осенью 2022 года внук королевы готовится опубликовать собственные мемуары о жизни во дворце. Несмотря на самостоятельность, принца Гарри и его супругу часто упрекают в использовании своих титулов ради популярности.

Несмотря на это, королева Елизавета II едва ли лишит внука и герцогиню статуса. Королевский эксперт Ингрид Сьюард объяснила в интервью изданию Express, почему глава монархии предпочла бы повлиять на мятежных родственников иным, более эффективным способом.

«Это будет выглядеть мелочно со стороны королевы. К тому же это не то, чем она хотела бы заниматься на данном этапе своего правления. А вот если Елизавета II будет игнорировать их и исключит из числа участников празднования своего юбилея, то это подействует», — объяснила Сьюард.

Платиновый юбилей правления королевы состоится в июле 2022 года. Поэтому планы принца Гарри на осеннюю публикацию скандальных мемуаров кажется предумышленной шпилькой в адрес Елизаветы II и своего отца, принца Чарльза.

Будущая книга герцога Сассекского готовится поступить на прилавки в двух частях. Недавно стало известно, что некоторые фрагменты биографии принца Гарри опубликуют лишь после смерти королевы.

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Елизавета II принц гарри королевская семья меган маркл
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