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Завоевавший золото ОИ тхэквондист Храмцов выступал с рецидивом перелома руки

  /   Обновлено: 26 июля 2021 17:16
Спорт
Завоевавший золото ОИ тхэквондист Храмцов выступал с рецидивом перелома руки
TACC  /  DIEGO AZUBEL

Токио, 26 июля. Российский тхэквондист Максим Храмцов, который завоевал золото Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 80 кг, в конце весны 2021 года сломал руку.

Медаль россиянина Максима Храмцова стала первой золотой для российских тхэквондистов на Олимпиадах.

«У Максима Храмцова в мае была сломана рука. В первом же поединке в Токио — рецидив. До руки дотронуться нельзя в принципе. А он становится олимпийским чемпионом», — сообщается в Telegram-канале Олимпийского комитета России (ОКР).

В пресс-службе ОКР назвали Храмцова настоящим героем. В финале олимпийского турнира россиянин Храмцов одержал победу над иорданцем Салехом аль-Шарабати (20:9).

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токио олимпиада тхэквондо храмцов
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