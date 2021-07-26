Российский модуль «Пирс» после отработки на МКС начал падение с орбиты

Москва, 26 июля. Российский модуль «Пирс» уже отработал свое на Международной космической станции и утром 26 июля был успешно отстыкован. Сейчас он начал свое падение с орбиты.

Остатки модуля будут затоплены на «Кладбище космических кораблей». Место «Пирса» на МКС теперь займет многоцелевой лабораторный модуль «Наука», стыковка которого запланирована на 29 июля.

«Науку» немного откорректировали и уже вывели на расчетную работу. Проверка системы стыковки многоцелевого модуля завершена, и все узлы работают штатно, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.