Премьер-министр Ливии подтвердил приверженность борьбе с терроризмом в стране

Сабха, 26 июля. Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абд аль-Хамид Дабиба заявил, что война в стране больше не возобновится. Он также пообещал народу бесперебойное предоставление основных услуг, решение проблем южного региона и соблюдение плана по обеспечению безопасности.

Это произошло во время его визита в город Сабха в сопровождении министерской делегации. Глава правительства посещает юг государства впервые с момента прихода к власти в марте 2021 года.

Проблемы данной части Ливии являются не чем иным, как результатом продолжительного кризиса и разногласий последних лет, подчеркнул Дабиба на заседании кабинета министров. По его словам, визит в Сабху правительства в полном составе «свидетельствует о его решимости продолжать помогать югу».

Он заявил, что «после сегодняшнего ни Сабха, ни какая-либо другая область Ливии не увидят войны», и подтвердил приверженность кабмина плану поддержания безопасности и борьбе с преступностью и терроризмом в регионе. Премьер коснулся также вопросов здравоохранения.

«Правительство продолжит работу над решением проблемы нехватки медицинского и вспомогательного персонала в южном регионе за счет привлечения врачей и ассистентов из северных провинций», — сообщил Дабиба, призвав директора Центра здравоохранения Сабхи определить точный размер нехватки кадров для выполнения всех необходимых процедур.

Во время своего визита в город премьер-министр изучил условия, в которых живут его граждане, а также осмотрел пострадавшие во время боевых действий государственные объекты и отдал необходимые распоряжения для восстановления их работы.

С момента падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году города на юге Ливии испытывали нехватку внимания со стороны государства и страдали от отсутствия основных услуг, таких как топливо, электричество и медицина. Вакуум власти привел к ухудшению условий безопасности и распространению преступных элементов, а также привлек в регион различного рода банды и контрабандистов из африканских стран.

Последним громким инцидентом в провинции стал взрыв смертником заминированного автомобиля в районе КПП на севере Сабхи. В результате атаки два офицера погибли, еще несколько человек получили ранения. Ответственность взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). Местные органы безопасности неоднократно обращались к центральному правительству с призывом урегулировать напряженную ситуацию на юге Ливии.