Пугачева удивила фанатов решением о смене бренда

Москва, 26 июля. Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева решилась на кардинальные перемены. Именитая артистка подала заявку на регистрацию нового товарного знака.

Многие годы брендом артистки были две буквы «АБ», что обозначали имя и отчество звезды. Однако спустя годы она решила стать «АП». Об этом стало известно благодаря регистрации документов на сайте Роспатента. Новый логотип лишен излишних завитушек и помпезной короны. Символ выполнен в минималистичном стиле и состоит лишь из черных линий на белом фоне.

Поклонники в соцсетях искренне удивились такому странному решению, сообщает сайт «Дни.ру». Многие надеются, что артистка в скором времени организует новый проект или вернется на сцену. Однако пока нет никаких официальных заявлений со стороны артистки и ее представителей.

Последние годы Примадонна ведет довольно размеренный образ жизни. Артистка поселилась в загородном замке вместе со своей семьей — шоуменом Максимом Галкиным и двойняшками, которых родила суррогатная мать. Великую исполнительницу редко можно увидеть на сцене или на общественных мероприятиях.

Пугачева даже проигнорировала смерть своего бывшего мужа Александра Стефановича. Звезда не появилась на церемонии прощания, которая проходила в московском Доме кино.