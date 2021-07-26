Пассажиры аварийно севшего в Москве рейса Belavia улетели в Анталью запасным бортом

Москва, 26 июля. Пассажиры самолета, совершившего экстренную посадку в Домодедово, улетели в Анталью запасным бортом.

Ранее перевозчик принес извинения всем пассажирам аварийного борта, а также ожидающим вылета из Антальи за вынужденную задержку.

Авиаперевозчик также уточнил, что причиной аварийной посадки лайнера стал сработавший сигнал о неисправности одного из двигателей. Чартерный самолет, летевший по маршруту Минск — Анталья подал сигнал тревоги, пролетая над Белгородской областью. Изначально пилот хотел посадить самолет в аэропорту Воронежа. Однако воздушное судно благополучно село в Москве.