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Глава МВД Ливии призвал выделить 500 млн динаров для обеспечения безопасности на юге страны
Весь мир
Глава МВД Ливии призвал выделить 500 млн динаров для обеспечения безопасности на юге страны
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов, Альгис Микульскис

Сабха, 26 июля. Министр внутренних дел Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Халед Мазен призвал выделить 500 млн динаров для оказания необходимой финансовой помощи органам безопасности южного региона страны в целях оптимизации их работы по поддержанию порядка и спокойствия.

Во время выступления на заседании кабинета министров, состоявшемся в городе Сабха, политик добавил, что правоохранительные службы юга нуждаются во всестороннем содействии. По его словам, в последние дни полицейские участки и управление безопасности муниципалитета возобновили службу в обычном режиме после периода реконструкции и длительных ремонтных работ.

Мазен отметил, что визит Правительства национального единства и проведение пятого очередного заседания Совета министров в Сабхе организованы подразделениями МВД. Он также высоко оценил усилия центрального управления и отделений служб безопасности города по выполнению возложенных на них задач.

В свою очередь, глава Минюста ПНЕ Халима Абдель Рахман призвала изменить или упразднить Закон об охране № 36 от 2012 года, изданный бывшим Национальным переходным советом.

«Некоторые тезисы данного документа, относящиеся к преследуемым судом лицам, сформулированы без веских доказательств и подходящих критериев», — объяснила политик.

Она добавила, что под действие закона в его нынешней форме может попасть любой, кого пожелает отстранить Совет министров. Мазен отметила, что хоть нормативный акт и нуждается в незначительной поправке, однако лучшим вариантом станет его полная отмена. Ее предложение прокомментировал глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба, также присутствовавший на заседании.

«Я лично пострадал от этого закона, однако обратился в суд, который принял решение в мою пользу», — сообщил он, предложив внести обсуждение данного вопроса в повестку дня следующего заседания кабинета министров.

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