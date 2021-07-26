Елена Панина: Японии пора прекратить спекуляции вокруг Курильских островов

Японская пропагандистская кампания, связанная с поездкой председателя правительства РФ Михаила Мишустина на остров Итуруп, — это не более чем очередная попытка спекуляций на вопросе так называемых северных территорий.

В связи с этим хочется напомнить японской стороне, что русские казаки исследовали Курильские острова еще в XVII веке. А в XVIII веке в «Пространственном землеописании Российского государства» в состав Российской империи были включены не только все Курильские острова, но и ныне японский остров Хоккайдо.

Факт российского подданства жителей Хоккайдо был отмечен в письме Александра I японскому императору в 1803 году. Причем это не вызывало с японской стороны никаких возражений и уж тем более официального протеста.

Первые претензии Страны восходящего солнца на Сахалин датируются 1845 годом. Только ослабление России в последующие десятилетия привело к оккупации южной части острова. Так что в 1945-м была лишь восстановлена историческая справедливость.

Позиция Москвы по вопросу так называемых северных территорий остается неизменной: острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, поэтому российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

Визит Михаила Мишустина на Итуруп связан с экономическим развитием данной территории. Договоренность об этом была достигнута еще в 2016 году с тогдашним премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Тогда же было принято и совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора между двумя странами может стать начало консультаций на предмет совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов.

Президент России неоднократно в своих выступлениях напоминал, что наше государство давно уже ведет с японскими партнерами работу по созданию «необходимых условий для участников экономической деятельности». Владимир Путин также сообщал об «уникальных и беспрецедентных» предложениях по вовлечению Страны восходящего солнца в экономическую деятельность Курил.

Нынешняя поездка главы российского правительства — это продолжение уже начатой работы. Предполагается освободить от обязанностей налогоплательщиков тех, кто работает на данных островах и инвестирует в регион. Также рассматривается возможность введения на Курилах режима свободной таможенной торговли и открытия там специального экономического режима, который позволит активизировать экономическую активность и заинтересовать иностранных инвесторов, в том числе из Японии.

Россия создает все условия для полноценного сотрудничества на Курильских островах. Готова ли к этому Страна восходящего солнца?..

Мнение депутата Госдумы, директора Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елены Паниной