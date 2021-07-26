Онищенко раскрыл, для каких целей Запад использовал заблокированные сайты Навального

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал решение Роскомнадзора о блокировке сайтов, связанных с Алексеем Навальным и его сторонниками. По мнению Онищенко, блокировка этих ресурсов — потеря для общества небольшая, тем более, что вся деятельность как самого Навального, так и его сторонников имеет все признаки спецоперации западных спецслужб.

«Думаю, и это мое глубокое убеждение, что блокировка всех этих сайтов — невелика потеря для нашего общества. Тем более, что роль самого Навального там совершенно понятная и единственная. Он и его структуры просто выполняют роль рупора, через который спецслужбы западных стран сливают вымышленную, искаженную или передернутую информацию, касающуюся нашей страны. Единственная цель этой спецоперации Запада — вызвать в российском обществе недовольство и недоверие к власти, ничего другого. В этой гибридной войне Запада против России роль Навального — это роль провокатора. Он если и не поп Гапон в полном смысле слова, то что-то в этом роде».

Федеральное агентство новостей /

Ранее Роскомнадзор заблокировал несколько IP-адресов, связанных с Алексеем Навальным, его сторонниками, а также с его штабами, внесенными в России в реестр экстремистских организаций. Под блокировку в частности попали сайты фигурантов уголовных дел Леонида Волкова и Любови Соболь. Напомним, сам Алексей Навальный находится в колонии после замены ему условного срока на реальный по делу о мошенничестве.

Имя попа Гапона (священника Георгия Гапона) стало нарицательным и обозначает предателя-провокатора. Так появилось слово «гапоновщина», означающее провокационную деятельность. Гапон известен как организатор массового шествия рабочих 9 января 1905 года к царю с петицией, закончившегося расстрелом митингующих, что спровоцировало революцию. Позже Гапон был убит революционерами за сотрудничество с властями и провокационную деятельность.