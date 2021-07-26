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Посольство России в Тунисе посоветовало гражданам отказаться от поездок по стране
Общество
Посольство России в Тунисе посоветовало гражданам отказаться от поездок по стране
ИА «Политика Сегодня»  /  Валерия Покидова

Тунис, 26 июля. Российских граждан, которые находятся в Тунисе, призвали воздержаться от поездок по стране и соблюдать меры предосторожности.

Рекомендации поступили от посольства России в Тунисе. Необходимо отказаться от посещения мест скопления людей, в том числе торговых центров. Важно приобрести продукты питания, предметы первой необходимости, питьевую воду и лекарственные препараты. Кроме того, не рекомендуется делать фотографии и снимать видео с военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов, сообщает ТАСС.

Представители посольства добавили, что российские граждане не посещали медицинские организации в Тунисе и не обращались за помощью к дипломатам в связи с обстановкой в государстве. Также компетентные органы страны не сообщали о фактах задержания граждан России из-за нарушений общественного порядка. Согласно информации посольства, ситуация в Тунисе в настоящее время остается спокойной.

Ранее в Тунисе выросло число заболевших коронавирусом. В результате власти уволили министра здравоохранения Фаузи Мехди.

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