Посольство России в Тунисе посоветовало гражданам отказаться от поездок по стране

Тунис, 26 июля. Российских граждан, которые находятся в Тунисе, призвали воздержаться от поездок по стране и соблюдать меры предосторожности.

Рекомендации поступили от посольства России в Тунисе. Необходимо отказаться от посещения мест скопления людей, в том числе торговых центров. Важно приобрести продукты питания, предметы первой необходимости, питьевую воду и лекарственные препараты. Кроме того, не рекомендуется делать фотографии и снимать видео с военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов, сообщает ТАСС.

Представители посольства добавили, что российские граждане не посещали медицинские организации в Тунисе и не обращались за помощью к дипломатам в связи с обстановкой в государстве. Также компетентные органы страны не сообщали о фактах задержания граждан России из-за нарушений общественного порядка. Согласно информации посольства, ситуация в Тунисе в настоящее время остается спокойной.

Ранее в Тунисе выросло число заболевших коронавирусом. В результате власти уволили министра здравоохранения Фаузи Мехди.