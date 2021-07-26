Российская делегация 27 июля может прибыть в Египет для оценки эпидситуации

Каир, 26 июля. Правительство Египта ожидает прибытия российской делегации 27 июля. Эксперты оценят эпидемиологическую ситуацию, наблюдающуюся в стране.

Обстановку проанализируют в преддверии возобновления авиасообщения между Россией и Египтом, которое запланировано на 9 августа. Делегация посетит курортные города Шарм-эш-Шейх и Хургаду, рассказал министр гражданской авиации арабской республики Мухаммед Манар Инаба. Об этом сообщает газета Al-masry Al-youm.

Авиакомпания Fly Egypt ранее заявила о планах запустить рейсы в Россию из Хургады и Шарм-эш-Шейха. Перелеты начнут осуществлять после полного восстановления авиасообщения.