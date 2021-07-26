Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 18:05
18:03
Весь мир
Саудовские спецслужбы используют детей сбежавшего диссидента для оказания давления на него
18:02
Общество
Белгородский фестиваль получил номинацию в проекте National Geographic
18:02
Происшествия
Диджей-бисексуал соблазнял мальчиков и девочек в Воркуте
18:01
Экономика
Рост ипотеки на российском рынке ускорился в июне до 3%
18:00
Технологии
Модуль «Пирс» после отстыковки от МКС приземлился на «Кладбище космических кораблей»
18:00
Общество
Новый фруктовый центр с мощностью 5000 тонн яблок в год строят в Ростовской области
18:00
Весь мир
Массовые убийства вместо «войны с красным террором»: Колумбия судит своих военных преступников
18:00
Политика
Политолог Межевич объяснил, зачем Белоруссия закупает вакцину в Китае
17:56
Спорт
Владимир Путин поздравил россиян с золотом Олимпийских игр в Токио
17:56
Весь мир
Во Франции 19-летний юноша лишился глаза после выстрела полицейского
Все новости

Российская делегация 27 июля может прибыть в Египет для оценки эпидситуации

  /   Обновлено: 26 июля 2021 17:09
Общество
Российская делегация 27 июля может прибыть в Египет для оценки эпидситуации
ИА Народные новости

Каир, 26 июля. Правительство Египта ожидает прибытия российской делегации 27 июля. Эксперты оценят эпидемиологическую ситуацию, наблюдающуюся в стране.

Обстановку проанализируют в преддверии возобновления авиасообщения между Россией и Египтом, которое запланировано на 9 августа. Делегация посетит курортные города Шарм-эш-Шейх и Хургаду, рассказал министр гражданской авиации арабской республики Мухаммед Манар Инаба. Об этом сообщает газета Al-masry Al-youm.

Авиакомпания Fly Egypt ранее заявила о планах запустить рейсы в Россию из Хургады и Шарм-эш-Шейха. Перелеты начнут осуществлять после полного восстановления авиасообщения.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Российская делегация 27 июля может прибыть в Египет для оценки эпидситуации
россия египет эпидситуация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru