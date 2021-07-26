Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 18:05
18:03
Весь мир
Саудовские спецслужбы используют детей сбежавшего диссидента для оказания давления на него
18:02
Общество
Белгородский фестиваль получил номинацию в проекте National Geographic
18:02
Происшествия
Диджей-бисексуал соблазнял мальчиков и девочек в Воркуте
18:01
Экономика
Рост ипотеки на российском рынке ускорился в июне до 3%
18:00
Технологии
Модуль «Пирс» после отстыковки от МКС приземлился на «Кладбище космических кораблей»
18:00
Общество
Новый фруктовый центр с мощностью 5000 тонн яблок в год строят в Ростовской области
18:00
Весь мир
Массовые убийства вместо «войны с красным террором»: Колумбия судит своих военных преступников
18:00
Политика
Политолог Межевич объяснил, зачем Белоруссия закупает вакцину в Китае
17:56
Спорт
Владимир Путин поздравил россиян с золотом Олимпийских игр в Токио
17:56
Весь мир
Во Франции 19-летний юноша лишился глаза после выстрела полицейского
Все новости

В Германии обозначили «правильный сценарий» по «Северному потоку — 2»

  /   Обновлено: 26 июля 2021 16:57
Политика
В Германии обозначили «правильный сценарий» по «Северному потоку — 2»
nord-stream2.com  /  Axel Schmidt

Берлин, 26 июля. Необходимо завершить строительство «Северного потока — 2» и как можно скорее осуществить его запуск, заявил лидер фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених.

Немецкий депутат выразил поддержку соглашению Берлина и Вашингтона по реализации проекта «Северный поток — 2». Он отметил, что Германия планирует начать использование альтернативных источников энергии, переход к которым может облегчить газ.

«Правильно будет завершить строительство «Северного потока - 2» и ввести его в эксплуатацию. Мы нуждаемся в газе как в переходной технологии», — объяснил Мютцених.

Запуск «СП-2» в эксплуатацию обернется проблемой в обеспечении энергетической безопасности на Украине, передает НСН. Такое мнение выразил глава газотранспортной системы страны Сергей Макогон.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В Германии обозначили «правильный сценарий» по «Северному потоку — 2»
германия сп-2 мютцених
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru