В Германии обозначили «правильный сценарий» по «Северному потоку — 2»

Берлин, 26 июля. Необходимо завершить строительство «Северного потока — 2» и как можно скорее осуществить его запуск, заявил лидер фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених.

Немецкий депутат выразил поддержку соглашению Берлина и Вашингтона по реализации проекта «Северный поток — 2». Он отметил, что Германия планирует начать использование альтернативных источников энергии, переход к которым может облегчить газ.

«Правильно будет завершить строительство «Северного потока - 2» и ввести его в эксплуатацию. Мы нуждаемся в газе как в переходной технологии», — объяснил Мютцених.

Запуск «СП-2» в эксплуатацию обернется проблемой в обеспечении энергетической безопасности на Украине, передает НСН. Такое мнение выразил глава газотранспортной системы страны Сергей Макогон.