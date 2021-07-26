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Нилов рассказал о необходимости индексировать пенсии работающим россиянам
Экономика
Нилов рассказал о необходимости индексировать пенсии работающим россиянам
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 июля. Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал в беседе с журналистами о новом законопроекте.

Инициатива подразумевает возврат индексации страховых пенсий работающим гражданам Российской Федерации. Об этом депутат, являющийся одним из авторов предложения, рассказал Общественной Службе Новостей.

«Если нет возможности индексировать пенсии всем, то хотя бы пенсионерам-инвалидам или тем, кто получает маленькую зарплату», — отмечает собеседник издания.

Нилов уверен, что пожилых граждан не стоит «делить» на работающих и неработающих. Депутат также призвал благодарить российских пенсионеров, имеющих возможность работать.

В партии «Единая Россия» обсуждают вопрос индексации пенсий работающих инвалидов. С предложением вернуться к этой мере представители фракции обратились к кабмину страны.

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