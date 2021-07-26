Немецкая фрау переехала в русское село и не хочет возвращаться в Германию

Москва, 26 июля. Россиянин рассказал, что в село, где проживает его мать, переехала немка, которая большую часть жизни провела в Германии.

Мужчина объяснил, что немка, которую зовут Урсула, родилась в ГДР. Однако после того, как она потеряла мужа, а ее дети выросли, она решила воспользоваться последним шансом и выполнить то, о чем давно мечтала – переехать в Россию. Мужчина отметил, что в школе Урсула изучала русский язык, поэтому могла изъясняться.

Фрау Урсула не сразу решилась на переезд в неизвестную страну. Изначально она приехала в Россию с подругой на каникулы, чтобы обследовать все и подобрать место, которое подходит ей для жизни, передает канал «Сочинский Сибиряк» на платформе «Яндекс.Дзен». Мужчина отметил, что Урсула – смелая и отчаянная женщина, которая в молодости занималась пешим туризмом. Именно поэтому она приехала в Россию со своей палаткой.

Немка рассказала, что ее крайне поразило русское гостеприимство. Она была удивлена, когда местные жители предлагали ей помощь. Таким образом со временем она решила остаться и через несколько месяцев приобрела себе домик. Ей помогали копать картошку, делать посадки и решать хозяйственные хлопоты.

Урсула вспоминала строгость немецких законов, в которых отсутствует человеческий фактор. По ее словам, в Германии каждый гражданин живет сам по себе и помощь там никто не предлагает. Переехав в Россию, она освоила прибыльный бизнес, который помог ей накопить средства на второй дом, она сдает его путешественникам.

Ее друзья из Германии с интересом наблюдают за жизнью в России. Она надеется, что немецкие туристы с удовольствием будут приезжать, чтобы отдохнуть на природе.

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