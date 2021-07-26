В Associated Press анонсировали объявление нового соглашения между США и Ираком

Вашингтон, 26 июля. Президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми после окончания переговоров объявят о новом соглашении, сообщили в Associated Press.

В представленном документе будет говорится о завершении американской боевой миссии на иракских территориях. Согласно информации американского издания, после этого силы США будут лишь проводить обучение и консультировать коллег.

Ранее Мустафа аль-Казыми сообщил, что Ирак больше не нуждается в присутствии иностранных войск. При этом правительство государства не стремится к полному выводу американского контингента.